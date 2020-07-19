قيادة العمليات العراقية: سقوط 3 قذائف هاون على المنطقة الخضراء



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا )

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، سقوط 3 قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

وقالت القيادة في بيان صحفي إن المنطقة الخضراء تعرضت بعد ظهر اليوم إلى سقوط ثلاث قذائف هاون.

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وحذرت من أن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم، مازالت تريد خلط الأوراق وإضعاف الدولة وأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتكليف جهد أمني إستخباري سريع للتوصل للفاعلين وتقديمهم للقضاء.

ودعت جميع المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية في تقديم المعلومات لمكافحة هذه المجاميع الإجرامية.



وكانت وسائل أعلام عراقية قد ذكرت اليوم عن سقوط قذائف على المنطقة الخضراء دون وقوع إصابات.