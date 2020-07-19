محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - (د ب أ) حدد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخطوط العريضة لإنعاش الاقتصاد في البلاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال فرنانديز في مقابلة مع صحيفة "باجينا 12"، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، مقتطفات منها، إن الخطة تشمل نحو 60 إجراء لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأوضح أنه سيتم تقسيم البلاد إلى ست مناطق، مع خطط محددة تعتمد على نقاط القوة في كل منطقة.

وأشار إلى أن جزءا كبيرًا من الخطة يستند إلى الأشغال العامة وبناء المساكن .

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأرجنتين يحدد ملامح خطة لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.