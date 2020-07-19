100 جهة عربية تُشارك في احتفالية فعاليات أسبوع العلوم العربي

تُشارك 100 جهة عربية في احتفالية فعاليات "أسبوع العلوم العربي" المقررة عبر الإنترنت خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس المقبل، تحت شعار "رؤى مستقبلية".
وقال مجلس الأمناء "أسبوع العلوم العربي"، الذي يضم من بينه عالم الفضاء والفلك فاروق الباز، في بيان الأحد، إن هذه الفعاليات تعدأكبر احتفالية افتراضية في الوطن العربي.
وتتضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي أكثر من 100 حدث علمي وتقني متنوع عبر الإنترنت، من علماء وباحثين ومتخصصين ومؤسسات بحثية وعلمية وأكاديمية من جميع أنحاء الوطن العربي، يتعاونون جميعًا في محاولة لتوصيلوتبسيط الجمهور العام غير المتخصص.
يُشرف على فعاليات الأسبوع ثلاثة مجالس رئيسيين، مجلس الأمناء الذي يشرف على الخطة الموضوعة للفعاليات ومتابعة التقارير خطوة بخطوة خلال مراحل العمل؛ للتأكد من تحقيق أهداف المبادرة، والمجلس الاستشاري يوجه فريق العمل للسير في خطى مدروسة للوصول إلى النجاح المرجو، ومجلس اللجان الفنية المسئول عن محتوى أسبوع العلوم ويشرف أعضاؤه على الموضوعات المختلفة المقدمة خلال الأسبوع.
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