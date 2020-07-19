فلوريدا الأمريكية : إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.
وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم، لتتجاوز
وفي وقت سابق أغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ، لكنحاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة، أو إعادة فرض العزل العام.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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