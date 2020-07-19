اخبار العالم

فلوريدا الأمريكية : إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم، لتتجاوز

Advertisements
حصيلة الوفيات بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78%، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقا لتحليل رويترز.

وفي وقت سابق أغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ، لكن

حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة، أو إعادة فرض العزل العام.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلوريدا الأمريكية : إصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا