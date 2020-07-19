فلسطين: ارتفاع وفيات كورونا إلى 64 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 64 حالة في وقت تم تسجيل أول إصابتين في غزة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
وأفادت الوزارة في بيان اليوم عن تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا جميعها في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الأخيرة ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 64حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 325 حالة تعاف، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة الكلي للإصابات بالفيروس إلى 7895 حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع من داخل الحجر الصحي وهما منالعائدين مؤخرًا عبر حاجز بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وهذه أول مرة يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ الرابع من يونيو الماضي، علمًا بأن إجمالي عدد الحالات في القطاع ارتفع إلى 74 حالة بينهم 68 حالة تماثلت للشفاء.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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