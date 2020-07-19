العراق والأردن يبحثان آفاق التعاون بمجال النقل

بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، مع السفير الأردني بالعراق منتصر الزغبي، آفاق التعاون بمجال النقل لما له من أهمية أقتصادية على البلدين.

وقال الشبلي - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأحد - إنه جرى خلال اللقاء سبل تعزيز آفاق

التعاون المشترك بين البلدين الجارين، بما يخص قطاع النقل وآفاقه الواسعة في ديوان مقر وزارة النقل العراقية.

وأكد الشبلي، أنه تم بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مجال النقل بصورة عامة والنقل البري بصورة خاصة

وأهمية التوسع لما له من أهمية أقتصادية وتجارية تعود بالفائدة على البلدين الجارين"، مؤكدًا "ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانات واستثمارها في مشاريع النقل التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والخدمات الأخرى المتنوعة.

من جانبه، قدم السفير الأردني شرحًا مفصلًا لوزير النقل بما يخص طبيعة أهم المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.