كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لا أحب الهزائم.. ترامب يرفض التعهد بقبول خسارته بالانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إنه يرفض التعهد بقبول خسارته بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

وأضاف ترامب: "لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر"، واعتبر المرشح من معسكر الجمهوريين، أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات، الذي طرحه الديمقراطيون كخيار لضمان إجراء الاقتراع رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى "تزوير الانتخابات".

وصرح ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينوي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات حال خسارته: "لا، يجب علي أن أراها قبل كل شيء".

وعن تكرار السؤال حول قبوله بنتائج الانتخابات أو رفضها، أكد ترامب: "لا، لا أنوي أن أقول مجرد نعم كما لا أنوي أن أقول لا".

كما أعرب من جديد عن قناعته بأن منافسه، جو بايدن، الذي حصد مؤخرا دعما كافيا من مندوبي المؤتمر المرتقب للحزب الديمقراطي لترشيحه رسميا للسباق الانتخابي، "سيدمر البلاد".

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ووصف ترامب بايدن بأنه غير مؤهل للرئاسة وهو "شخص لا يستطيع الربط بين كلمتين في حديثه" ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين.

ويأتي تصريح اليوم في تناقض لما قاله ترامب سابقا، حيث تعهد بالاعتراف بنتيجة الانتخابات حتى في حال خسارته.

ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبيل الانتخابات يتبادل المرشحان على نحو متزايد التلميحات بأن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.

وقال بايدن، الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، في يونيو الماضي، إنه قلق من أن الرئيس الحالي سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقونه من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.