كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 08:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل إدني معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 219 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 244434 مصابًا

وأفادت الصحة الإيطالية، أنه تم رصد ثلاث وفيات بالفيروس وهو أدنى معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر، ليصل إجمالي عدد المتوفين من "كوفيد-19" نحو 35045 حالة وفاة ووصلت حالات الشفاء بلغت 196949 متعافيًا.

كما أشار البيان إلى انخفاض الحالات السريرية للمصابين بـ"كوفيد 19" في المستشفيات إلى 792 مريضا من بينهم 49 مصابا في وحدات العناية المركزة، وأوضحت وسائل إعلام إيطالية بأن إقليم لومبارديا لم يسجل وفيات لأول مرة منذ تفشي الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,523 مليون إصابة، بينهم أكثر من 606 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,665 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.