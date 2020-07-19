توقيف 30 مرشحا للهجرة…كانوا على متن زورق مطاطي

تمكنت عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، في إقليم الحسيمة، من توقيف حوالي 30 مرشحا للهجرة غير الشرعية، على مستوى شاطئ السواني، التابع ترابيا لجماعة آيت يوسف وعلي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المرشحين للهجرة من أبناء الإقليم المذكور، كانوا يستعدون للمغادرة على متن زورق مطاطي مدعوم بمحرك إلى السواحل الإسبانية.

ونقلت عناصر الدرك الملكي المرشحين إلى مركز الدرك، الموجود في منطقة إمزورن، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وإحالتهم إلى القضاء، ليقول كلمته فيهم.