صحف تركية: المغربية إيمان الباني تفقد جنينها مرة أخرى

روجت تقارير صحفية تركية، في الساعات الماضية، خبر فقدان ملكة الجمال المغربية، إيمان الباني، لجنينها مرة أخرى، ليتأجل حلمها وزوجها، الممثل التركي، مراد يلدريم، في إنجاب طفلهما البكر.

ونقل موقع “cnn التركي”، أمس السبت، أن إيمان الباني فقدت جنينها، انطلاقا من جواب زوجها التركي مراد يلدريم عن أسئلة الصحافة، أثناء خروجهما من مطعم في منطقة سياحية.

وقال مراد يلدريم، ردا على أسئلة صحافيين حول حمل زوجته إيمان: “حاليا لا يوجد شيء كهذا، عندما يكون هناك أخبار جميلة سنشارككم إياها”.

مراد نفى انتظاره لمولود، حاليا، وهو ما أولته الصحافة التركية إلى فقدان الباني لحملها، في حين أنهما لم يصرحا، سابقا، حول الحمل، لكن هذه المعلومة تصدرت الصحف التركية، بداية شهر يونيو الماضي.

وتقضي إيمان الباني، حاليا، عطلة سياحية مع زوجها في مدينة بودروم في تركيا، وسبق لها أن فقدت جنينا في الماضي، ما جعل الصحافة التركية تروج لتكرار هذا الأمر من جديد.