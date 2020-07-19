تفاصيل حادث اصطدام خطير بين قطار وشاحنة كبيرة.. لا خسائر في الأرواح وارتباك في حركة سير القطارات

في تفاصيل اصطدام خطير بين قطار وشاحنة كبيرة لنقل البضائع، اليوم الأحد، بالقرب من الطريق السيار، بين منطقة بوسكورة، والنواصر، كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الحادث لم يخلف خسائر بشرية.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ أصدره، اليوم، أن الحادث خلف خسائر مادية، بعد انحراف شاحنة من الوزن الثقيل عن مسارها، كانت تسير على الطريق السيار بين بوسكورة، والنواصر، واقتحمت المجال السككي لتعترض خطي السكة الحديدية، وذلك حوالي

الساعة 13:45.

وبالاضافة إلى ذلك، أشار المصدر نفسه إلى توقف القطار رقم 902، الذي يربط بين خريبكة، ومحطة الدارالبيضاء للمسافرين.

وأفاد أن الحادث المذكور تسبب في تعطيل كبير لحركة القطارات على المحور المذكور، ما استدعى تدخل فرق ONCF، التي لاتزال جارية لاستعادة سير القطارات إلى حالتها الطبيعية.

إلى ذلك، نقل شهود عيان صورا للحادث، الذي عرفته المنطقة، اليوم، حيث ظهرت الشاحنة منقلبة، بينما تأثرت بقوة الاصطدام مقدمة القطار.ونزل عدد من الركاب من القطار، وتوجهوا نحو خط الطريق السيار المحاذي لسكة القطار، على أمل وجود حافلة تقلهم إلى أقرب مركز حضري.