العدد 3246- 20 يوليوز من المستشفى الميداني.. مصابون بكورونا يجتازون مباراة ولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

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