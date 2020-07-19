وعكة صحية تدخل الوزير أمزازي إلى إحدى مستشفيات الرباط

أصيب سعيد أمزازي، الناطق باسم الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بوعكة صحية، أدخلته إلى إحدى المستشفيات في العاصمة الرباط.

وأوضحت مصادر “اليوم24” أن الوعكة الصحية، التي ألمت بأمزازي، استدعت إجراءه عملية جراحية ناجحة على مستوى المرارة.



ويشار إلى أن سعيد امزازي تقلد منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب منذ 22 يناير 2018. وقد تم تكليفه لشغل منصب الناطق الرسمي للحكومة المغربية منذ 7 ابريل 2020 بعد أن تم إعفاء الناطق الرسمي السابق حسن عبيابة.