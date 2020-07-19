الجيش الإسرائيلي "يخطف" طائرة تصوير لجوقة لبنانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيطر الجيش الإسرائيلي على طائرة مُسيرة استخدمتها فرقة أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع في موقع قرب المناطق الحدودية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم، الأحد.
وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية سيطرت إلكترونيا على الطائرة وسحبتها مسافة 3 كيلومترات.
ولفت المصادر إلى أن الطائرة تابعت التصوير والبث حتى بعد السيطرة عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، وأكدت المصادر أن إحدى الصور التي التقطها الطائرة كانت أثناء سحبها وبعد عبورها المناطق الحدودية.
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