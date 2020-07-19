ميسي يحطم رقم تشافي في الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، حطم رقم أسطورة فريقه تشافي هيرنانديز، في بطولة الدوري الإسباني.

وصنع ميسي الهدف الأول في شباك ألافيس، الذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة 24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة لليغا، اليوم الأحد.

ووفقًا لحساب "الدوري الإسباني" عبر تويتر، تجاوز ميسي رقم تشافي، كأفضل صانع للأهداف في تاريخ الليغا خلال موسم واحد.

ورفع ميسي رصيده من صناعة الأهداف في الليغا هذا الموسم، إلى 21 هدفا، متخطيًا تشافي الذي صنع 20 هدفًا في موسم 2008-2009.