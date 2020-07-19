سورية: مقتل 4 مدنيين و إصابة 20 في تفجير سيارة مُفخّخة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 4 مدنيين سوريين، وأُصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة، في قرية سجو بمدينة أعزاز السورية، زعمت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن "قوات حماية الشعب الكردية"، هي المسؤولة عنه.

وتسبب الانفجار بخسائر في الممتلكات، ونُقل الجرحى إلى مستشفى أعزاز والمستشفيات التركية بولاية كليس، على حدّ قول "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري، مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصا.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد قالت في تقرير نشرته، يوم الجمعة الماضي، إن "الاستخدام التعسفي للفيتو" 16 مرة من قبل روسيا والصين، ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري، لحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وذكرت الشبكة أن "الاستخدام التعسفي للفيتو"، من قِبَل روسا والصين، تسبب باعتقال نحو 150 ألفا آخرين، وتفشي حالة الإفلات من العقاب، موضحة في تقريرها، أن التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى "الفشل الفظيع" لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سورية.

وبحسب التقرير، فإنه عندما تحرك مجلس الأمن ضد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار/ مارس2011، قوبل هذا التحرك و"مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام، باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها"، دفاعا عن النظام السوري.

وأوضح التقرير أن ذلك ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف، حيث استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوتت معها الصين على نحو مشترك، كما ذكر التقرير أن مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن "بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية".