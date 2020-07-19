الصحة الإسرائيلية: 6 وفيات بكورونا وارتفاع الإصابات الخطرة إلى 254

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 6 أشخاص وشُخصت 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

يأتي ذلك فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق ليلي، يوميا خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الإغلاق الذي كانت قد قررته خلال عطل نهاية الأسبوع، للحد من انتشار الجائحة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة بلغت 28,037، بعد تعافي 21,589 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 50,035.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 254، منهم 70 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 27.3%.

ووصلت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بكورونا إلى 409 حالات، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في زيادة بلغت 1.5%.

ويرقد في المشافي 671 مريضًا بكورونا، بينهم 129 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 27,366 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:47 من مساء اليوم، الأحد، بلغ 10,951.

وأظهرت المعطيات تشخيص 1,437 إصابة جديدة خلال يوم أمس، السبت، عقب إجراء 20,037 فحصا.

إغلاق ليلي وآخر خلال نهاية الأسبوع

وفي هذه الأثناء، تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق ليلي يوميًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالإضافة إلى الإغلاق الذي كانت قد فرضته على عمل المصالح التجارية خلال عطلات نهاية الأسبوع، بحسب ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان").

ولفتت المراسلة السياسية للقناة إلى أن الإغلاق الليلي جاء بحجة منع تجمهر الشبان ومنع تنظيم الحفلات الخاصة خلال العطلة الصيفية في المنازل والمكوث في الحدائق والعامة، وذكرت القناة الرسمية إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارها النهائي بهذه المسألة.

وأضافت أنه الحكومة تعتزم بداية تقييم التشديدات الأخيرة التي أقرتها الحكومة على التجمهر وعلى عمل الأنشطة الاقتصادية. كما تناقش الحكومة يوم غد، الإثنين، القيود الإضافية المرتقبة على عمل المؤسسات التعليمية خلال العطلة الصيفية.

وفيما تعارض وزارة التعليم إغلاق المؤسسات التعليمية، لفتت القناة إلى أن القرار قد يتخذ في ظل الضغوطات التي تمارسها وزارة الصحة في هذا الشأن، غير أنها أوضحت أن القرار لن يدخل حيّز التنفيذ قبل الأسبوع المقبل.