تركيا تصدم حليفتها إيران بإغلاق سمائها

الأحد 19 يوليه 2020

قررت تركيا، الأحد، التخلي عن الحليف الإيراني وإعادة تعليق الرحلات الجوية مع طهران لأجل غير مسمى، بعد اعتراف صادم من رئيسها حسن روحاني بتفش حاد لإصابات كورونا في بلاده.



وقالت وزارة النقل التركية إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى إيران في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولم تحدد مدة تطبيق الإجراء، الذي يأتي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان شركة الخطوط الجوية التركية استئناف الرحلات نحو طهران.

ويأتي قرار أنقرة بتعليق الرحلات، ليضيف المزيد من الأعباء إلى إيران التي تضررت بشدة من فيروس كورونا وتداعياته على اقتصادها.

ولا تخفي إيران وتركيا عمق ومتانة العلاقات التي تربطهما، بينما يشير الواقع إلى أن أجندة تخريبية هي الأرض المشتركة للعلاقات المشبوهة بين الطرفين في محاولات بائية لتهديد أمن المنطقة العربية والعمل على زعزعة استقرارها.

Advertisements

وجاء القرار، بعد اعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بأن 25 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في إيران.

ومثل الرقم المعلن صدمة كبيرة، خاصة وأن العدد الرسمي للإصابات في إيران كان عند نحو 270 ألف حالة.

ولم يكتف روحاني بذلك، بل قال إن 25 مليونا من إجمالي 81 مليون نسمة في البلاد أصيبوا بالفيروس.

وأضاف أن 35 مليون إيراني إضافي مهددون بالإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الخطوط الجوية التركية قد استأنفت رحلاتها الجوية الدولية تدريجيا اعتبارا من 11 يونيو/ حزيران، بعد تعليقها لنحو 5 أشهر بسبب الوباء.