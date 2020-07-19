شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2310 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد تسجيل 2310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 92530 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3781 حالة بعد تسجيل90 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 60528 بعد تسجيل 2036 حالة شفاء اليوم أيضا.

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