شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية نيجيريا يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما اليوم الأحد إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر إنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق. Advertisements وأوضح قائلاً: "لقد خضعت أمس لرابع فحص (لمرض) كوفيد-19 (الناجم عن الإصابة بالفيروس) بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة". وأضاف أونياما "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".

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