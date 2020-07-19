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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. الجابري يشيد بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب .
وقال الجابري في تغريدة على حسابه في تويتر، "دوعن بجبالها الشامخة هناك أسودنا هناك الأبطال هناك التضحيات في وجه الإرهاب ..تحية للأشاوس حماة الديار" .
ونشر الجابري صوراً قال أنها أثناء زيارة فريق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية الى اللواء
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