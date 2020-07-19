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اليمن. الجابري يشيد بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 19 يوليه 2020

أشاد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، بتضحيات لواء شبام بدوعن في وجه الإرهاب .

 

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وقال الجابري في تغريدة على حسابه في تويتر، "دوعن بجبالها الشامخة هناك أسودنا هناك الأبطال هناك التضحيات في وجه الإرهاب ..تحية للأشاوس حماة الديار" .

 

ونشر الجابري صوراً قال أنها أثناء زيارة فريق التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية الى اللواء

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