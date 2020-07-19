شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية نيجيريا يصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما اليوم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى. وأوضح الوزير النيجيري أنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق، مضيفًا لقد خضعت أمس لرابع فحص (لمرض) كوفيد-19 (الناجم عن الإصابة بالفيروس) حيث جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة.

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