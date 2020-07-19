شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

أحرق مستوطنون يهود اليوم، مئات أشجار الزيتون في أراضي بورين، ومادما، جنوب نابلس. ونقلت مصادر فلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية بورين وقرية مادما.

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