بالصور.. شارع في قلب بغداد بحلة جديدة

تنشر الخليج 365، صوراً لشارع في وسط بغداد بحلة جديدة. وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شارع دمشق للمقطع المحاذي لمعرض بغداد الدولي وحتى ساحة النسور تم ادامة المزروعات ومنظومات السقي فيه واعادة تزيينه وانارته من قبل ملاكات امانة بغداد".

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