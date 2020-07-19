برشلونة يختتم الليجا بانتصار عريض على آلافيس

وحل برشلونة ضيفًا على ألافيس، بملعب "مينديزوروزا" ضمن منافسات الجولة الختامية من عمر الدوري الإسباني

وسجل أهداف برشلونة كل من أنسو فاتي (24) وليونيل ميسي هدفين (34، و75)، ولويس سواريز (44)، ونيلسون سيميدو (57).



ويعد فوز برشلونة تحصيل حاصل، بعد أن خسر لقب الليجا لصالح ريال مدريد الجولة الماضية بعد الخسارة أمام أوساسونا الجولة الماضية.

وعزز ميسي، فرصته في الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفًا ليبتعد عن الوصيف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد (21 هدفًا).

وارتفع رصيد البارسا إلى 82 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 39 نقطة في المركز السادس عاشر.