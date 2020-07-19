اخبار العالم

برشلونة يختتم الليجا بانتصار عريض على آلافيس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-07-19 | 18:52

برشلونة يختتم الليجا بانتصار عريض على آلافيس

2,234 مشاهدة

Advertisements

اكتسح فريق نظيره ديبورتيفو ألافيس، بخمساية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.
وحل برشلونة ضيفًا على ألافيس، بملعب "مينديزوروزا" ضمن منافسات الجولة الختامية من عمر .

وسجل أهداف برشلونة كل من أنسو فاتي (24) وليونيل هدفين (34، و75)، ولويس سواريز (44)، ونيلسون سيميدو (57).


ويعد فوز برشلونة تحصيل حاصل، بعد أن خسر لقب الليجا لصالح الجولة الماضية بعد الخسارة أمام أوساسونا الجولة الماضية.

وعزز ميسي، فرصته في الفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفًا ليبتعد عن الوصيف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد (21 هدفًا).

وارتفع رصيد البارسا إلى 82 نقطة، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 39 نقطة في المركز السادس عاشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يختتم الليجا بانتصار عريض على آلافيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا