2020-07-19 | 18:50
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نفت وزارة الشباب والرياضة الانباء التي تحدثت عن اتخاذ اجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية.
وذكرت الوزارة في بيان ان "وزارة الشباب والرياضة، تنفي الانباء التي تحدثت عن اتخاذ اجراءات سحب العمل بحق الشركة المنفذة لملعب النجف الدولي او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية".
ودعت الوزارة الجميع الى "الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الانباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بـ صلة".
واضافت "في الوقت نفسه فإن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى الشفافية مع ما نشر عبر وسائل الاعلام بشأن مشروع ملعب النجف الدولي وتم تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ما يحصل وتقييمه ولن يتم اتخاذ أي اجراء إلا عقب انتهاء عمل اللجنة التحقيقية ومعرفة توصياتها بشأن ذلك".
ودعت الوزارة الجميع الى "الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الانباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بـ صلة".
واضافت "في الوقت نفسه فإن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى الشفافية مع ما نشر عبر وسائل الاعلام بشأن مشروع ملعب النجف الدولي وتم تشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ما يحصل وتقييمه ولن يتم اتخاذ أي اجراء إلا عقب انتهاء عمل اللجنة التحقيقية ومعرفة توصياتها بشأن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من وزارة الشباب بشأن اتخاذ اجراء بحق الشركات المنفذة للملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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