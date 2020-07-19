اصابة الفنانة انعام الربيعي بفيروس كورونا



أعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، الأحد، عن إصابة الفنانة انعام الربيعي بفيروس كورونا وقال جودي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " الفنانة انعام الربيعي أصيبت بفيروس كورونا وصحتها جيدة". وأضاف أن "الفنانة الربيعي تتلقى العلاج داخل منزلها".



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