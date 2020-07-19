نائب يطالب الحكومة بتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاحد، الحكومة العراقية بتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية التي تم توقيعها في زمن حكومة عادل عبد المهدي.
وقال المحمداوي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العودة إلى تفعيل الاتفاقية العراقية الصينية التي تم التفاهم عليها بزمن الحكومة السابقة، كونها مهمة في هذه المرحلة لاعادة البنى التحتية خاصة ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والصحة".
واضاف المحمداوي، ان "الحكومة الحالية عليها إتمام ما تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة، لا أن يتم تسويفها وتجاهلها رغم اهميتها الستراتيجية فقط لأرضاء امريكا"، مبدياً "ترحيبه بالانفتاح وتوسعة آفاق التعاون بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي اضافة الى الانفتاح على دول العالم الاخرى باتجاه تحقيق مصالح العراق العليا".
واضاف المحمداوي، ان "الحكومة الحالية عليها إتمام ما تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة، لا أن يتم تسويفها وتجاهلها رغم اهميتها الستراتيجية فقط لأرضاء امريكا"، مبدياً "ترحيبه بالانفتاح وتوسعة آفاق التعاون بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي اضافة الى الانفتاح على دول العالم الاخرى باتجاه تحقيق مصالح العراق العليا".
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