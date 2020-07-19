ميسي يحطم رقم تشافي في الليجا

2020-07-19 | 18:42
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حقق ليونيل ميسي، أيقونة فريق برشلونة رقمًا مميزًا، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، الجارية بينهما الآن.
وقال الحساب الرسمي للدوري الإسباني: "ليونيل ميسي وصل إلى 21 أسيست هذا الموسم ليحطم رقم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والذي صنع 20 هدفًا موسم 2008/09".
وأضاف الحساب: "ميسي أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا في الدوري الإسباني خلال موسم واحد".
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أوبتا" المختص بالأرقام والإحصائيات أن ميسي سجل 7 أهداف لبرشلونة أمام ألافيس في مبارياته التسع التي لعبها أمام هذا الخصم.
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