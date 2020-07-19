ميسي يحطم رقم تشافي في الليجا

رياضة 2020-07-19 | 18:42 1,414 مشاهدة

حقق ليونيل ميسي ، أيقونة فريق برشلونة رقمًا مميزًا، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، الجارية بينهما الآن. ميسي سجل هدفًا وصنع آخر، في تقدم برشلونة على ألافيس، في إطار ختام منافسات الدوري الإسباني وقال الحساب الرسمي للدوري الإسباني: "ليونيل ميسي وصل إلى 21 أسيست هذا الموسم ليحطم رقم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والذي صنع 20 هدفًا موسم 2008/09".



وأضاف الحساب: "ميسي أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا في الدوري الإسباني خلال موسم واحد". وأضاف الحساب: "ميسي أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا في الدوري الإسباني خلال موسم واحد". وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أوبتا" المختص بالأرقام والإحصائيات أن ميسي سجل 7 أهداف لبرشلونة أمام ألافيس في مبارياته التسع التي لعبها أمام هذا الخصم.

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