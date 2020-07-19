أول وزير نيجيري يعلن إصابته بكورونا.. ويتجه للعزل

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وأوضح الوزير، في تغريدة عبر تويتر، إنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق.

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وأضاف قائلا "خضعت أمس لرابع فحص (لمرض) كوفيد-19 (الناجم عن الإصابة بالفيروس) بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة".

وتابع أونياما "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".

ويخشى خبراء الصحة من احتمال انتشار المرض على نطاق واسع في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة في ظل نظام ضعيف للصحة العامة.