عاجل..ولاية فلوريدا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

سجلت فلوريدا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في خامس يوم على التوالي تعلن فيه الولاية الأمريكية رصد ما يزيد على عشرة آلاف حالة وذلك رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات تقترب من السيطرة على الفيروس.



وأودى الفيروس بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي منذ ظهوره وتحطم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وغيرها من ولايات الجنوب والغرب أرقاما قياسية كل يوم.

ورغم الإصابات اليومية القياسية بأنحاء البلاد، تضغط إدارة ترامب لفتح المدارس خلال أسابيع قليلة وتقاوم أمرا اتحاديا بوضع الكمامات في الأماكن العامة.

Advertisements

ودافع ترامب عن أسلوب إدارته لأزمة الوباء في مقابلة بثت اليوم الأحد وكذلك عن تصريحه بأنه لا توجد سوى "جمرات" من الفيروس تظهر في أنحاء البلاد.

وقال ترامب "لدينا جمرات وليست نيران. فلوريدا أصبحت أكثر اشتعالا لكن ستصبح الأمور تحت السيطرة".

وجدد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز تأكيده بأن الفيروس سيختفي في النهاية قائلا "سأكون على صواب في النهاية...سيختفي".

وحذر خبراء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من احتمال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الخريف والشتاء.

وتوقعت كل نماذج التوقع العشرين تقريبا التي استخدمتها المراكز ارتفاع الوفيات في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت 14 ولاية على الأقل زيادات قياسية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال يوليو تموز حتى اليوم منها ألاباما وأريزونا وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولاينا ونيفادا وتكساس.