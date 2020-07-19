استعداداً لمعركة سرت الكبرى.. تركيا ترسل راجمات صواريخ إلى مليشيات الوفاق في ليبيا

أفادت صحيفة تركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا، لدعم المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، والمدعومة من قبلها، وذلك استعداداً للهجوم على سرت والجفرة.

وذكرت صحيفة "مليت" التركية أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز "T-122سقاريا" (ÇNRA).

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها نشرته قناة "روسيا اليوم"، أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومتراً، زاعمة أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية على سوريا.

وأشارت إلى أن الجيش التركي يواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتيّ شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأولى من طراز "C-130"، والثانية من طراز "A400".

يأتي هذا مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

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وذكرت وسائل إعلامية أمس السبت أن حكومة الوفاق في ليبيا قامت بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت.

وأضافت الوسائل الإعلامية أن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "العربية" الإخبارية بانسحاب الآليات العسكرية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق إلى داخل مصراتة بعد استعراض لها أمس السبت.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر لها قولها إن الآليات العسكرية التابعة للوفاق عادت مجدداً من منطقة الكراريم إلى معسكر السكت داخل مصراتة، وذلك بعد استعراض لها أمس.

وأضافت القناة أن طائرة الشحن التركية الثالثة قد غادرت قاعدة الوطية جنوب العاصمة طرابلس.