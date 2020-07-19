طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
اصطدمت طائرة صغيرة، في مدينة مونشيبرج شرقي العاصمة الألمانية برلين، ببرج ساحة الطيران، اليوم الأحد.
وكان على متن الطائرة راكبان حالفهما الحظ حيث أمكن إنقاذهما ونقلها جوا إلى المستشفى.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن الراكبين وقعت لهما إصابات طفيفة، ولا تزال الطائرة معلقة بالبرج.
ولا يزال من غير المعروف بعد كيف اصطدمت الطائرة بالبرج، ومن المنتظر التوصل إلى هذا من خلال تحقيق في الحادث.
يشار إلى أن الساحة كانت مطارًا عسكريًا، وقد صار منذ العام الحالي مهبطًا خاصًا ولم تعد مخصصة لهبوط حركة النقل الجوي إلا لبعض المستخدمين، وكان قد تم إنشاء البرج في عام 2013.
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