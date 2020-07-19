افتتاح منفذ بيع هيئة الكتاب في الإسماعيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



افتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ظهر اليوم الأحد، منفذ الهيئة بالمنطقة الخامسة بمحافظة الإسماعيلية، عقب الانتهاء من تجديده وتطويره ضمن خطة الهيئة لتطوير المنافذ المملوكة لها.

ويقع المنفذ على مساحة 200 متر، ويحتوي على أقسام متنوعة تضم جميع المجالات أولها قسم الإصدارات الحديثة، والذي يعرض أحدث الإصدارات الصادرة عن هيئة الكتاب مثل سلسلة "ما" وسلسلة "رؤية" وغيرها من أحدث الإصدارات، وقسم للآداب والفلسفة والاجتماع والتاريخ والعلوم وغيرها، وهناك أيضًا قسم للأطفال والناشئة، يشمل كل ما يهم الطفل، من كتب بالعربية والإنجليزية من قصة وشعر وكتب تعليم اللغة وغيرها من الكتب الموجهة للطفل.

وتوجه الحاج علي، عقب الافتتاح إلى جامعة قناة السويس حيث استقبلته الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وناقش الحاج والدكتورة ماجدة هجرس سبل التعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة قناة السويس.​