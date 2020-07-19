اليونان تمنع 28 مهاجرًا من الذهاب لإيطاليا وتفكك عصابة لتهريب البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)

أعلنت قوات الأمن اليونانية، اليوم الأحد، أنها منعت 28 مهاجرًا من الإبحار إلى إيطاليا من اليونان على ظهر قارب، وقامت بتفكيك عصابة لتهريب البشر.

وذكرت قوات الأمن في بيان أن العصابة تنقل المهاجرين بشكل منتظم إلى أوروبا عبر اليونان وإيطاليا.

وعثر خفر السواحل على خمسة مهاجرين في ميناء إيجومينيتسا، على متن حافلة كانت متجهة إلى إيطاليا.

واعتقل المسؤولون ستة أشخاص يشتبه في كونهم أفرادا في عصابة لتهريب البشر و23 مهاجرًا أمس السبت، حسب الشرطة.

Advertisements

وتتبعت قوات الأمن المهربين المشتبه بهم الذين اشتروا قوارب شراعية في غرب اليونان وأحضروها إلى كورفو.

وأحضر أعضاء آخرون مشتبه بهم يتبعون العصابة مهاجرين من أثينا إلى كورفو.

وقالت الشرطة إن المهاجرين نقلوا بعد ذلك عن طريق القوارب إلى إيطاليا بعد ان دفعوا 5500 يورو (6284 دولار) لكل رحلة.

ويوجد حاليًا حوالي 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان ويأمل الكثيرون في السفر إلى وسط وشمال أوروبا.