البرلمان يوافق على إعفاء بيت الزكاة من ضريبة القيمة المضافة نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.

جاء مشروع القانون في مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية: "وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير، وتنتهى في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجري الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".

ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتي: "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في إطار الغرض منه".

والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".

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من ناحيته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرًا لأنه يقدم خدمات ومساعدات وأعمال خير للمواطنين، وحتى توجه الأموال التي تدفع لهذه الضريبة في أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.