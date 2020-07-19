الجزائر: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1078 حالة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بالوباء التاجي بالبلاد إلى 23 ألفًا و84 مصابًا و1078 حالة وفاة.

قال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 535 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت

للشفاء 16 ألفًا و51 حالة.

أضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 67 مريضًا بالعناية المركزة.

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يُذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم

24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 19 ولاية أخرى.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.