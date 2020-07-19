العراق والأردن يتفقان على زيادة سعات الإنترنت الدولية

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على زيادة سعات الإنترنت الدولية عبر منفذ طريبيل.
وذكرت الوزارة العراقية أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد الشيباني لسفير المملكة الأردنية في بغداد منتصر جعفر الزعبي والوفدالمرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بهذه الزيارة وأكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وأشارت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة العراقية للأنباء اليوم الأحد - إلى أنه جرى خلال اللقاء بحثسبل التعاون المشترك في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، حيث أجرى الشيباني مكالمة هاتفية مع نظيره الأردني مثنى الغرايبة واتفق الجانبان على زيادة سعات الإنترنت الدولية الداخلة للعراق عن طريق منفذ طريبيل الحدودي كون العراق يتجه في القريب العاجل إلى إطلاق خدمة الـ( 4G) والتحول نحو خدمة الـ(Ftth) مما يتطلب مضاعفة سعات الإنترنت الداخلة للعراق.
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