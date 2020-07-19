الأردن يُسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد ، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محليّة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء الأردنية، جاءت الإصابات على النحو الآتي: (3) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق

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الحجر (2 من السعوديّة، و1 من العراق)، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1218) حالة.

وسجلت أيضًا حالتا شفاء لهذا اليوم، في

مستشفى الأمير حمزة، فيما تم إجراء (6715) فحصًا مخبريًّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (513932) فحصًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.