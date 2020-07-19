ليبيا تُسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تطور وبائي جديد بتسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين إلى 1866، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 418 مريضا.

وأشار المركز في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا،

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إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 1400 حالة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 48 حالة.

وذكر المركز أن توزيع الإصابات الجديدة جاء كالتالي: 30 حالة في طرابلس، و16 في سبها، و9 في زليتن،

و6 في ترهونة، و4 في كل من مصراتة وجنزور، وحالتان في الخمس، فيما سجلت كل من السواني بني آدم وبنت بية والشاطئ وصرمان، حالة واحدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.