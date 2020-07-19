طالبت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 180 ألف موظف بالعمل من المنزل اعتبارا من يوم غد، وذلك بعد تسجيل المنطقة رقما قياسيا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19) في يوم واحد بلغ 108 حالات.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمنطقة "كاري لام" - في
وتأتي هذه الإجراءات بعد عودةتفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) في المنطقة الإدارية الخاصة، حيث سجلت هونج كونج 1885 حالة إصابة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، و12 حالة وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل 108 إصابات جديدة.. هونج كونج تُشدد إجراءات مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.