عمان تُسجل 1157 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منها 933 لعمانيين و224 لغير عمانيين.

وأضاف الوزارة – في بيان أودته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 66 ألفا و661 إصابة، و318 وفاة، فضلا

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عن تماثل 44004 حالات للشفاء.

وفي وقت سابق ناشدت وزارة الصحة العمانية جميع المقيمين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة ، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات ،

واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.