كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 06:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس دبي يناقش التحديات ومستقبل قطاع المواصلات والنقل بعد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد بمشاركة أعضاء المجلس من المديرين التنفيذين والخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

تم خلال الاجتماع استعراض الممارسات العالمية التي تم اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطاع المواصلات العامة لضمان حماية الركاب والموظفين والتصورات لمستقبل قطاع النقل ما بعد "كورونا".

وتطرق الاجتماع للإجراءات التي اتبعتها هيئة الطرق المواصلات بدبي في التعامل مع الأزمة التي تضمنت تطبيق أفضل الممارسات العالمية وفقاً لتقارير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور هي التطهير والتعقيم وحماية المستخدمين والموظفين وتطبيق التباعد الجسدي في المحطات ووسائل النقل ونجحت في ضمان استمرارية تقديم جميع خدماتها للمتعاملين وذلك بفضل نهجها المبكر في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية يتم تقديمها عبر قنوات رقمية على مدار الساعة.

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وأشار المجلس إلى أن الخبراء في مجال النقل أجمعوا على أن درجة استعداد قطاع النقل والمواصلات عالميا في التعامل مع جائحة "كورونا" كانت 4 من 10 وأن مستوى تعامل قطاع المواصلات في دبي مع الأزمة كان مقارباً لمستوى استجابة دول متقدمة مثل تايوان وسنغافورة رغم أن دبي لم تتعرض سابقا لأزمة سارس كما تعرضت لها تلك الدول.

وناقش الاجتماع التحديات التي أفرزتها الأزمة على قطاع النقل والمواصلات وكيفية التغلب عليها إلى جانب استعراض الفرص المستقبلية والتغييرات المتوقعة في مجال النقل بعد "كورونا" حيث تشير الدراسات إلى أنه سيكون هناك تزايد في الرحلات التي تتم عبر وسائل التنقل المرنة والمركبات ذاتية القيادة وبناء على تلك المعطيات تقوم الهيئة بصياغة التوجهات المستقبلية للمرحلة القادمة وتحديث السيناريوهات المستقبلية لتتناسب مع الوضع الراهن.

وأشاد مطر محمد الطاير في ختام الاجتماع بالأفكار والمبادرات التي قدمها أعضاء مجلس دبي لمستقبل النقل التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل.

حضر الاجتماع جون روث رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز كروز للشرق الأوسط وأفريقيا وسعادة لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP-Dev والسيد رالف بارون الشريك في شركة آرثر دي ليتيل ADLوالمفكر جيروم جلين المدير التنفيذي لمشروع الميلينيوم والبروفيسور بيتر جونز أستاذ تخطيط النقل بجامعة لندنUCL والعقيد محمد علي كرم مدير إدارة التقنيات المرورية في شرطة دبي والسيد عبدالله المدني وحضره من هيئة الطرق والمواصلات كل من السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والسيد أمير سليم مدير إدارة المعرفة والابتكار والسيد راشد الشيخ مدير دعم اتخاذ القرار.