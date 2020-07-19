الصحافي المهداوي سيعانق الحرية غدًا.. زوجته: اعتقدت أن 3 سنوات لن تمر.. لكنها مرت بكل قساوتها

من المرتقب أن يغادر الصحافي حميد المهداوي أسوار سجن “تيفلت 2″، غد الاثنين 20 يوليوز الجاري، بعد قضائه مدة محكوميته المحددة في ثلاث سنوات.

وعبرت بشرى الخونشافي، زوجة حميد المهداوي، لـ”اليوم24″، عن حماسها، وفرحتها بقضاء محكومية زوجها، وقالت إن المهداوي، أخيرا، سيغادر السجن بعد 3 سنوات.

وأوضحت أنها اعتقدت أن ثلاث سنوات لن تمر أبدا، لكنها مرت بكل تلك القسوة، التي عاشتها أسرة المهداوي، مستطردة، بمجرد معانقة حميد الحرية، سأنسى كل ما حدث.

وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أيدت، بتاريخ 6 أبريل 2019، الحكم الابتدائي الصادر في حق المهداوي على خلفية “حراك الريف”، والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة، بتهم مثل عدم التبليغ عن جناية تمس بأمن الدولة، وهي التهم، التي ينفيها جملة وتفصيلا.