استعدادات لاستقبال الصحافي المهداوي..نشطاء سيسهرون ليلا أمام السجن لاستقباله

يستعد عدد من النشطاء إلى إستقبال الصحافي حميد المهداوي، لحظة مغادرته السجن يوم غد 20 يوليوز الجاري؛ بحسب ما صرح به عبد الرازق بوغنبور، ناشط حقوقي ل”اليوم 24″.

وقال بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاحد، إنه يستعد رفقة عدد من النشطاء إلى استقبال الصحافي المهداوي، من أمام سجن “تيفلت2″، بعد منتصف الليل.

وسيسهر عدد من الفاعلين والنشطاء الحقوقيين، بعد منتصف الليل، أمام محيط سجن “تيفلت2″، بهدف عدم تفويت لحظة معانقة الصحافي حميد المهداوي الحرية، وأورد بوغنبور، أن إستقبال حميد يجب أن يكون مناسبا له، لهذا نحن مستعدون تمضية الليل كله من أجل إستقباله.

ومن المنتظر، أن يغادر الصحافي حميد المهداوي، أسوار سجن تيفلت، يوم غد 20 يوليوز الجاري، بعد ثلاث سنوات سجنا، بتهم مثل عدم تبليغ جناية مس الأمن الدولة، هذه التهم التي ينفيها الصحافي جملة وتفصيلا.