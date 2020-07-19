اصطدام شاحنة بقطار نواحي بوسكورة والركاب ينتظرون وسيلة نقل لإكمال طريق سفرهم

شهدت منطقة بوسكورة، اليوم الأحد، حادث اصطدام خطير بين قطار وشاحنة كبيرة.

ونقل شهود عيان صورا للحادث، الذي عرفته المنطقة، اليوم، حيث ظهرت الشاحنة منقلبة، بينما تأثرت بقوة الاصطدام مقدمة القطار.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحادث، على خطورته، لم يخلف أية خسائر في الأرواح، بين ركاب القطار، أو الشاحنة، في ظل تدخل عاجل من الدرك الملكي، لتطويق المكان، وتوفير حماية للركاب.

وعلى الرغم من عدم وجود خسائر في الأرواح، إلا أن الحادث خلف انقلاب الشاحنة، وتوقف حركة القطارات، واضطرار ركابه إلى انتظار تدخل عاجل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، لإيجاد حل لإكمال طريقهم.

ونزل عدد من الركاب من القطار، وتوجهوا نحو خط الطريق السيار المحاذي لسكة القطار، على أمل وجود حافلة تقلهم إلى أقرب مركز حضري.