التهنئة المدفوعة.. مشاهير مغاربة يقدمون التهنئة لمعجبيهم مقابل المال

اختار الفنانان المغربيان، ريديوان، وأمينوكس، والمدونة دينا أقصبي، طريقة نجوم العالم، في استغلال شهرتهم، من أجل “بيع” تهنئات للجمهور، عبر موقع “starzly”.

ويوفر الموقع المختص في تقديم رسائل التهنئة، المدفوعة لمختلف المناسبات بالصوت، والصورة على لسان نجوم من الوطن العربي والعالم، تهنئة ريدوان مقابل 99 دولارا أمريكيا(948,42 درهما مغربيا)، أما تهنئة الفنان أمينوكس، فيبلغ سعرها على الموقع نفسه 79 دولارا أمريكيا (756,82 درهما مغربيا).

ويوفر “starzly” تهنئة المدونة المغربية، المختصصة في ميدان الجمال، دينا أقصبي، مقابل 49 دولارا أمريكيا (469,42 درهما مغربيا).

من جهة أخرى، خلقت التهنئة المدفوعة جدلا في الساحة الفنية، بعد لجوء فنانين عرب إلى اقتناء تهنئة فنانين عالميين، ومحاولة إيهام الجمهور بوجود صداقة بينهم.