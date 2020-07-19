اخبار العالم

التعافي من كورونا يقترب من الـ 80% بالسعودية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من يقترب من الـ 80% بالسعودية والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020

سجلت حالات التعافي من في المملكة العربية اليوم 78.7  مقتربة من الـ 80% بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%.

 

Advertisements

يأتي هذا فيما لم تتخط حالات الوفيات حتى الآن حاجز الـ 2486 حالة، والحالات الحرجة 2180 حالة، أي أنها لم تتخط حاجز الـ 1% من إجمالي الحالات فيما بلغت نسبة من يتلقون العلاج من الحالات النشطة حتى اليوم الـ 20% بحسب صحيفة سبق

 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (2504) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (3517) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (197,735).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعافي من كورونا يقترب من الـ 80% بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا