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شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يقترب من الـ 80% بالسعودية والان مع التفاصيل
الأحد 19 يوليه 2020
سجلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية اليوم 78.7 مقتربة من الـ 80% بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%.
يأتي هذا فيما لم تتخط حالات الوفيات حتى الآن حاجز الـ 2486 حالة، والحالات الحرجة 2180 حالة، أي أنها لم تتخط حاجز الـ 1% من إجمالي الحالات فيما بلغت نسبة من يتلقون العلاج من الحالات النشطة حتى اليوم الـ 20% بحسب صحيفة سبق
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (2504) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (3517) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (197,735).
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