شرطة تعز تدشن دورة تدريبية لتأهيل منتسبي الأمن بإجراءات التحقيق الجنائي

الأحد 19 يوليه 2020

دشنت إدارة عام شرطة محافظة تعزصباح اليوم الدورة التدريبية الأولى لتأهيل منتسبي الأمن حول إجراءات التحقيق الجنائي والتي تستمر خلال الفترة من ١٩_٢٣ يوليو ٢٠٢٠م وتهدف إلى رفع قدرات منتسبي الأمن والإرتقاء بالكادر الأمني.



وحضر التدشين نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري والمساعد لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي.

وفي التدشين تحدث العقيد أنيس الشميري للأفراد المتدربين ونقل لهم تحيات مدير عام شرطةمحافظة تعز العميد منصور الأكحلي وأكد على أهمية هذه الدورة والتي تعد من أهم الدورات حيث تعتبر من صميم العمل الذي يقوم به أفراد الأمن حيث تعزز من قدراتهم ومعرفتهم حول التحقيق الجنائي ومحاضر جمع الإستدلالات ومحاضر الضبط والتحري بالإضافة إلى إطار الضبط القانوني بحيث تصبح الإجراءات سليمة وكاملة ولا تكون ناقصة أو مخلة بعمل الأجهزة الأمنية.

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ودعا العقيد الشميري جميع الأفراد المشاركين في الدورة لضرورة الإستفادة من جميع فقرات البرنامج والإلمام الكامل بجميع القوانين واللوائح الشرطية, والإجراءات القانونية في القضايا المنظورة لدى الأجهزة الأمنية وتقييد البلاغات الرسمية في السجلات الأمنية وهو ما يضمن سير العمل الأمني بالشكل الصحيح وتجاوز كل الاختلالات وجوانب القصور التي قد تواجه أفراد الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني وأدائهم للمهام الأمنية الموكلة إليهم.

كما ألقى المساعد لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف كلمة حث فيها الأفراد المشاركين في الدورة على ضرورة الإنضباط والالتزام خلال المدة المحددة لانعقاد الدورة التدريبية والتي ستعود عليهم بالفائدة الكبيرة والمعلومات الهامة التي ستمكنهم من القيام بأعمالهم بمهنية عالية حيث تم استضافة عددا من المدربين والمحاضرين الأكفاء في المجالات الشرطية والقانونية داعيا إلى التركيز التام والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذه الدورة والخروج بالنتائج والأهداف المأمولة منها بما يمكن الفرد من القيام بمهامه وواجباته الأمنية على أكمل وجه.

شارك في التدشين مدير إدارة الإحصاء والتخطيط العقيد محمد الصبري ونائب مدير إدارة التدريب والتأهيل النقيب سلمان الكمالي