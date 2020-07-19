شكرا لقرائتكم خبر عن "القلب الكبير" تقدم 500 ألف دولار لتعزيز الرعاية الصحية للاجئين في 5 دول والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020

خصصت " القلب الكبير" - المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم - نصف مليون دولار من تبرعات حملة "دعمك لهم مسافة أمانهم" لتنفيذ المرحلة الأولى من أهداف الحملة الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئين والنازحين في خمس دول عربية وأجنبية تشمل الأردن و فلسطين و لبنان و بنغلاديش و كينيا.



جاءت المبالغ التي جمعتها الحملة نتيجة تبرعات ومساهمات خيرية قدمها أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم كان أبرزها شركة الاستدامة الإماراتية بيئة ومؤسسة الشارقة الوطنية للنفط ومدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومطار الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية.

فقد قدمت "القلب الكبير" 100 ألف دولار لشركائها المحليين في كل دولة من الدول الخمس بهدف تزويد مخيمات اللاجئين بمعدات و لوازم الوقاية الشخصية و أدوات و معدات التعقيم للمستشفيات والعيادات وأماكن السكن والمرافق العامة وتدعيم منظومة الرعاية الصحية بالأدوية والأجهزة الطبية المتخصصة واللوازم المخبرية إلى جانب تدريب الطواقم الطبية على آليات الاستجابة للأزمات الصحية وانتشار الأوبئة.

و في النطاق المحلي قدمت المؤسسة مساعدات تحقق الأمن الغذائي لنحو 660 عائلة و1400 عامل ممن تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات الأزمة الراهنة.

و جاءت حملة " دعمك لهم مسافة أمانهم" في أعقاب الدعوة التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبريل الماضي للتضامن و التعاون بين المجتمعات و المؤسسات للحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمة الحالية على مناطق تجمعات اللاجئين والنازحين وضحايا الصراعات والأزمات حول العالم.

و قالت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير: " تعاني تجمعات اللاجئين و النازحين من ضعف البنى التحتية و أنظمة الرعاية الصحية و صعوبة الوصول إلى الموارد و اكتظاظ المخيمات ما يهدد الصحة العامة لهم ما يستوجب بذل الجهود كافة لضمان حصولهم على سبل الوقاية الصحية اللازمة.

وأضافت : " حرصنا من خلال هذه المرحلة من الحملة على توفير كل ما يلزم من سبل الوقاية والرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين بدءا من مستلزمات العناية الشخصية وصولا إلى تدريب الطواقم الطبية وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية " .. مشيرة إلى أن أهم عامل في الانتصار على الأزمة الصحية الراهنة و حماية اللاجئين من الإصابة بالعدوى الانتباه للتفاصيل الصغيرة وتوفير الاحتياجات التي قد تبدو عادية وبسيطة لكنها مهمة لدرجة أنها قد تشكل الفارق أحيانا بين الحياة والموت .

و أشادت بالاستجابة العاجلة و الواسعة من الأفراد و المؤسسات الذين قدموا التبرعات للحملة .. لافتة إلى أن "القلب الكبير" تواكب مستجدات الأوضاع الصحية في العالم بشكل عام بهدف وضع برنامج المرحلة الثانية من الحملة بالتنسيق مع شركائها الإقليمين والعالميين.

و استهدفت حملة مؤسسة القلب الكبير مخيم كاكوما و مخيم داداب في كينيا اللذين يعدان من أكبر مخيمات اللاجئين في القارة الأفريقية وسيستفيد المخيمان من تمويل "مؤسسة القلب الكبير" بمبلغ 100 ألف دولار لتوفير معدات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية الأساسية بالإضافة إلى الدعم والتدريب في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها و تعزيز خدمات الرعاية الصحية لكافة المقيمين في المخيمين.

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وتتولى "لجنة الإنقاذ الدولية" المنظمة غير الحكومية المعنية بالمساعدات الإنسانية العالمية والإغاثة والتنمية التي تدعم تجمعات اللاجئين في كينيا منذ عام 1992 مهمة ضمان توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة في مخيمي داداب وكاكوما المكتظين باللاجئين على مدى ستة أشهر وتشمل المعدات القفازات و أقنعة الوجه والنظارات والألبسة الواقية إضافة إلى تجهيز وحدات العزل داخل المخيمين بالمعدات الطبية المخصصة للتشخيص بهدف تعزيز قدرتها على كشف الفيروس والعناية بالمصابين.

كما تستفيد طواقم الرعاية الصحية في المخيمين و التي تضم نحو 170 عاملا و250 موظفا و32 من قادة المجتمع المحلي و25 من القيادات الدينية من مشروع مؤسسة القلب الكبير الذي يزود 1900 لاجئ في المخيمين بالمعلومات الطبية التوعوية اللازمة.

ويبلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر من جهود مؤسسة القلب الكبير لمواجهة في بنغلاديش أكثر من 30 ألف شخص بمن فيهم طواقم الرعاية الصحية .. فيما يبلغ عدد المستفيدين بشكل غير مباشر أكثر من 120 ألف شخص حيث تسعى المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة بيني أبييل لتعزيز قدرة مؤسسات ومراكز الصحة العامة على الاستجابة للأزمات من خلال توفير الإمدادات الطبية والمياه والخدمات الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية للمرافق الصحية المتواجدة في مخيمات لاجئي الروهينجا والقرى والمجتمعات والمدن المضيفة المحيطة بها في مقاطعة كوكس بازار.

و تمول مؤسسة القلب الكبير .. لبنان - الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم - من خلال احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل لاجئ وعائلاتهم تحت رعاية منظمة "أنقذوا الأطفال العالمية" التي تحرص على الاستجابة للاحتياجات التنموية الطارئة للأطفال واليافعين والشباب وعائلاتهم في الدولة منذ أكثر من ستة عقود.

و يسهم التمويل بتلبية احتياجات موظفي منظمة " أنقذوا الأطفال العالمية" وشركائها فيما يتعلق بمستلزمات الوقاية الشخصية ولتحقيق أهداف المشروع الذي يمتد على مدى شهرين ويسعى للتركيز على حماية الصحة العقلية للأطفال الصغار وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم حيث ستوزع المنظمة 150 حقيبة "سعادة الطفل" على العائلات المحتاجة.

و تسعى مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الرعاية الصحية وحلول الحماية الطارئة للاجئين على مدى 6 أشهر لنحو 125 ألف لاجئ تأثروا بتداعيات وباء " كوفيد 19 " في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن لحمايتهم من المخاطر التي يشكلها الوباء و ستستخدم المفوضية دعم مؤسسة القلب الكبير لحماية اللاجئين الذين يعانون من نقص في الاحتياجات الصحية أساسية من خلال تعزيز وصولهم إلى الإحالات الصحية ليتم تقديم العلاج في حالات الطوارئ لإنقاذ أرواح المحتاجين.

و في قطاع غزة بفلسطين المحتلة حرصت "مؤسسة القلب الكبير" على التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لشراء مواد ومستلزمات طبية وقائية تشمل 100 ألف قناع و20 ألف رداء طبي إضافة إلى مواد التعقيم للمنازل والمؤسسات والمرافق العامة.

و تساعد هذه التدابير والإجراءات الوقائية موظفي وكالة الأونروا وكوادرها الطبية في الصفوف الأولى الذين يتواصلون بشكل مباشر مع نحو 3000 مستفيد بالإضافة إلى توفير الأقنعة لـ100 ألف مريض ممن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي خلال مراجعاتهم في المراكز الطبية والصحية التابعة للأونروا.

وتدعو مؤسسة القلب الكبير المؤسسات والجهات والمنظمات والأفراد كافة لدعم حملة "دعمك لهم مسافة أمانهم" على الموقع الرسمي للمؤسسة: www.tbhf.ae.، لمساعدة اللاجئين على تجاوز هذه الأزمة الصحية.